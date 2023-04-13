أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير التموين: طرح منتجات "كعك العيد" بتخفيضات تصل لـ25% بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية.

وفى تقرير تلقاه ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان ‏التخفيضات تصل إلي 25% مع توفير كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا ،كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

القوات البحرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE23)

شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية فى فعاليات التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE 23) والذى استمر على مدار ثلاث أسابيع بدولتى البحرين والأردن.

وشارك فى التدريب ما يقرب من (7000) فرد و(35) قطعة بحرية و(30) منظومة مسيرات آلية من (50) دولة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ومملكة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية فى مجال الأمن البحرى ، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية ، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة ، ودعم جهود الإستقرار الإقليمى بالمنطقة ضد أى تهديدات ، وبناء الموائمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

رئيس الوزراء: التوافق مع البنك المركزى على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، حتى لا يحدث نقص أو أزمة في ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى وجود توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية.

السكة الحديد تشغل 130قطارا إضافيا بمناسبة عيدالفطر تبدأ الأحد المقبل

قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

ووجه رئيس الهيئة بزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط>

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- " الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج"

وقال الرئيس السيسى :" يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة .. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء .. مع أطيب تمنياتي،،، وكل عام وأنتم بخير،،،"

القوى العاملة تُجدد تحذيراتها من الرسائل الوهمية بشأن منح العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة .

وقالت "الوزارة" في بيان صحفي لها اليوم الخميس أنها استقبلت شكاوي وإستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.

غلق جزئى بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بجوار مدينة حدائق الأهرام بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة 6 أكتوبر، لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق 15/4/2023، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد

قالت دار الإفتاء إنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها -إذا كان قد صلَّى العيد جماعةً مع الإمام- فله ذلك، بشرط أن يُصلي الظهر.

والقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.

وتعمل مديريات الأوقاف بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2023، وذلك بعد إعلان الوزارة وفق ما صرح به الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة .