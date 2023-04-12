7 فوائد لتناول الأرز الأحمر .. منها تخفيض الكوليسترول وإنقاص الوزن

كتب حسام الشقويري

الأرز الأحمر ، المعروف أيضًا باسم أرز الأعشاب أو أرز الشحن الأحمر ، هو نوع من الأرز أصبح شائعًا بشكل متزايد بين المتحمسين للصحة. حصل الأرز الأحمر على اسمه من اللون البني المحمر لطبقته الخارجية الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات. على عكس الأرز الأبيض ، الذي يتم تجريده من طبقته الخارجية أثناء المعالجة ، يترك الأرز الأحمر سليمًا ، مما يحافظ على محتواه الغذائي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الفوائد الصحية لتناول الأرز الأحمر

1. غني بمضادات الأكسدة

الأرز الأحمر مليء بمضادات الأكسدة ، وهي المركبات التي تساعد على حماية جسمك من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. يمكن أن تسبب هذه الجذور الحرة تلفًا خلويًا يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب. تعمل مضادات الأكسدة عن طريق تحييد هذه الجذور الحرة ومنع تلف خلاياك. يحتوي الأرز الأحمر بشكل خاص على نسبة عالية من الأنثوسيانين ، وهي الأصباغ التي تعطي الأرز لونه المحمر. لقد ثبت أن لهذه المركبات خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض.

2. يخفض الكولسترول

لقد ثبت أن للأرز الأحمر تأثيرات مخفضة للكوليسترول. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الأرز الأحمر لمدة ستة أشهر عانوا من انخفاض كبير في مستويات LDL (الكوليسترول السيئ). يحتوي الأرز الأحمر على مركب يسمى موناكولين K ، وهو مشابه لبعض الأدوية الخافضة للكوليسترول. يعمل هذا المركب عن طريق تثبيط إنتاج الكوليسترول في الكبد ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في مجرى الدم.

3. ينظم مستويات السكر في الدم

يحتوي الأرز الأحمر على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يطلق الجلوكوز في مجرى الدم ببطء ، مما يمنع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم. وهذا يجعله غذاءً مثالياً لمرضى السكري أو أولئك الذين يحاولون التحكم في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الأرز الأحمر على كمية عالية من الألياف ، والتي تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم.

4. يساعد في إنقاص الوزن

الأرز الأحمر غذاء رائع لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف. تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأرز الأحمر غني بالكربوهيدرات المعقدة ، والتي توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة ، مما يمنع الانخفاضات في الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.

5. يقوي المناعة

الأرز الأحمر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنظام المناعة الصحي. وتشمل هذه العناصر الحديد والزنك وفيتامين ب 6 وفيتامين إي.الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى خلاياك ، بينما الزنك ضروري لعمل الخلايا المناعية بشكل سليم. فيتامين ب 6 وفيتامين هـ من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف.

6. يعزز صحة القلب

الأرز الأحمر غذاء صحي للقلب بسبب خصائصه في خفض الكوليسترول. تعد المستويات العالية من LDL (الكوليسترول الضار) أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ، ويمكن أن يساعد خفض مستويات الكوليسترول في منع تطوره. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأرز الأحمر غني بالمغنيسيوم الضروري لعمل القلب بشكل سليم ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

7. يحسن الهضم

الأرز الأحمر غني بالألياف ، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تضيف الألياف حجمًا كبيرًا إلى البراز ، مما يسهل مروره ، ويمنع الإمساك ، ويقلل من خطر الإصابة بالبواسير. بالإضافة إلى ذلك ، تغذي الألياف البكتيريا الصحية في أمعائك ، وتعزز الميكروبيوم الصحي وتقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

الأرز الأحمر غذاء عالي القيمة الغذائية يوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية. فهو غني بمضادات الأكسدة ، ويخفض الكوليسترول ، وينظم مستويات السكر في الدم ، ويساعد على إنقاص الوزن ، ويعزز المناعة ، ويعزز صحة القلب ، ويحسن الهضم. وبالتالي ، فإن إضافة الأرز الأحمر إلى نظامك الغذائي هي طريقة بسيطة لتحسين صحتك العامة.