7 أعراض غير عادية لمرض السكري في العيون.. اعرف طرق الوقاية

ايناس البنا

يعد مرض السكري حالة صحية لا رجعة فيها، تنشأ عن ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنضبط أو غير الخاضع للسيطرة.يمكن أن يؤثر مرض السكري على جسمك بعدة طرق، حيث يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بفعالية للتحكم في مستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، الأنسولين هو هرمون يستخدم في تحويل جلوكوز الدم (الذي يحصل عليه الجسم من الطعام) إلى طاقة يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. عندما يتم تشخيص شخص ما بمرض السكري ، فهذا يعني أنه / لديها الكثير من الجلوكوز في الدم.

وفقا لموقع " prevention "يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف القلب والكلى والأوعية الدموية، كما أنه يضر الأوعية الدموية الصغيرة في العين، حتى إذا تم التحكم في مرض السكري جيدًا ، فقد يؤثر ذلك على العناية المنتظمة بالعين.

كيف يؤثر مرض السكري على العيون؟



مرض العين السكري هو مجموعة من جميع مشاكل العين المحتملة التي يمكن أن تؤثر على مريض يعاني من هذه الحالة، يمكن أن تشمل هذه المضاعفات في عيون مريض السكري اعتلال الشبكية السكري .

هناك 4 أسباب رئيسية في الإصابة بالعين السكرية، وتشمل:

ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

التدخين المفرط

ما هي أعراض مرض السكري في العين؟



فيما يلي بعض علامات وأعراض مرض السكري التي يمكن للمرء أن يلاحظها في عينيه:

رؤية ضبابية ، أو رؤية كل شيء أكثر ضبابية .

تغير الرؤية بشكل متكرر أحيانًا من يوم لآخر .

المناطق المظلمة أو فقدان الرؤية .

غير قادر على فهم أو اكتشاف الألوان .

بقع أو خيوط داكنة (تسمى أيضًا عوامات) .

ومضات من الضوء .

عدم ارتياح في زوايا العيون .

ومع ذلك ، هناك شيء يجب أن يعرفه المرء أيضًا عن هذه الحالة وأعراضها المبكرة في العين، وفقًا للخبراء ، غالبًا لا توجد أعراض مبكرة لمرض العين السكري، قد لا يعاني المرء حتى من أي نوع من الألم أو تغيرات في الرؤية حيث يبدأ الضرر في النمو داخل العين ، خاصةً مع اعتلال الشبكية السكري.

كيف تدير عيون مرضى السكر؟



وفقًا للخبراء، يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المتحكم فيه وغير المُدار في أضرار جسيمة للعين ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان البصر أو العمى، ولكن يمكن إدارة هذا من خلال بعض التغييرات السهلة في نمط الحياة ، أو ببساطة عن طريق العناية بالحالة.

فيما يلي بعض أفضل الطرق لإدارة مرض السكري والحفاظ على صحة العين:

حافظ على فحص دقيق لمستويات الجلوكوز في الدم.

تحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة مع السمنة.

اقلع عن التدخين

اخضع لفحص العين الموسع مرة كل عام.