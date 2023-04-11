6 أشياء يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما يؤدي الجلوكوز الزائد في مجرى الدم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، إنه مرض مخادع للغاية ويمكنك فقط معرفة ما إذا كنت مصابًا به بمجرد أن تشعر بمجموعة واسعة من الأعراض التي تتراوح من العطش المتكرر والحاجة إلى التبول بشكل متكرر والتعب وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن غير المقصود والالتهابات المتكررة، المفتاح هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة والامتناع عن القيام بأشياء يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

مرض السكري هو حالة مزمنة حيث لا ينتج الجسم الأنسولين بشكل كامل أو غير كامل ، مما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدم. ونتيجة لذلك ، يمكن للأشخاص المصابين بأي نوع من مرض السكري أن يتعرضوا لارتفاع في مستويات السكر في الدم." تتضمن بعض العوامل التي تؤدي إلى حدوث هذه الطفرات ما يلي:

1 - تناول أطعمة أو فواكه غنية بالسكريات البسيطة أو الكربوهيدرات

عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات السكر في الدم ، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا. من خلال إضافة الخضروات الغنية بالألياف إلى نظامنا الغذائي وتجنب الأطعمة والفواكه الغنية بالسكريات البسيطة والكربوهيدرات ، يمكننا ضمان مستويات السكر في الدم الصحية في الجسم. تشير الأبحاث إلى أن الكربوهيدرات البسيطة يتم هضمها وامتصاصها بسرعة أكبر من الكربوهيدرات المعقدة ، وهذا هو السبب في أن الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أسرع وأعلى.

2 - ضغط

يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم في الجسم. وفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة ، يمكن أن يتسبب الإجهاد في إفراز جسمك لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين ، مما يجعل من الصعب على الأنسولين العمل بشكل صحيح ، وتسمى أيضًا مقاومة الأنسولين. لذلك ، عندما لا تصل الطاقة إلى الخلايا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

3 - تمرين مكثف

التمارين المكثفة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم. تقترح جمعية السكري الأمريكية (ADA) أن معظم أشكال التمارين الهوائية وتمارين القلب والأوعية الدموية يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز لديك. ومع ذلك ، فإن الأنشطة مثل التدريب عالي الكثافة ورفع الأثقال يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم.

4 - قلة النوم

تشير الأبحاث إلى أن النوم غير الكافي وغير المنتظم يمكن أن يؤدي إلى عدم تحمل الجلوكوز، ما يؤثر على مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، و قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على كيفية إنتاج الجسم للهرمونات الأخرى التي تؤثر على نسبة السكر في الدم.

5 - التدخين

تشارك المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن إدارة مرض السكري يمثل تحديًا ، وأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمور. وفقًا لهيئة الصحة الأمريكية ، يزيد النيكوتين من مستويات السكر في الدم ويجعل من الصعب إدارتها.

6 - بعض الأدوية مثل المنشطات

هناك عدة طرق يمكن أن تؤثر بها الأدوية مثل الستيرويدات على مستويات السكر في الدم. على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب في إفراز الكبد للمزيد من الجلوكوز ؛ يمكنهم إيقاف امتصاص الجلوكوز من الدم وتقليل حساسية الجسم للأنسولين، كما يشارك مرض السكري في المملكة المتحدة.