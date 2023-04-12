5 طرق لتعزيز قوة العظام.. راقب نظامك الغذائى وبلاش تدخين

كتبت إيناس البنا

تبدو أفضل طريقة للوقاية من هشاشة العظام خلال العقدين الأولين من العمر، حيث يمكنك التأثير بشكل أكبر على الكتلة العظمية القصوى عن طريق الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د وممارسة تمارين تقوية العظام.

إذا كان عمرك يزيد عن 20 عامًا ، فلا داعي للإحباط، لم يفت الأوان بعد لتبني عادات الحفاظ على العظام وفقا لموقع " Harvard"

إذا كنت رجلاً أقل من 65 عامًا أو امرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث ، يمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجيات الخمس على تعزيز قوة العظام كوسيلة تحوط ضد الإصابة بهشاشة العظام.

راقب نظامك الغذائي:



احصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د ، بشكل مثالي من خلال الأطعمة التي تتناولها، على الرغم من أن منتجات الألبان قد تكون أغنى مصادر الكالسيوم، إلا أن عددًا متزايدًا من الأطعمة ، مثل عصير البرتقال ، مدعمة بالكالسيوم، توفر الفواكه والخضراوات والحبوب معادن أخرى مهمة لصحة العظام ، مثل المغنيسيوم والفوسفور.

الحفاظ على وزن معقول:



هذا مهم بشكل خاص للنساء، فغالبًا ما تتوقف فترات الحيض عند النساء اللائي يعانين من نقص الوزن - بسبب سوء التغذية أو الإفراط في ممارسة الرياضة - وهذا يعني عادةً أن مستويات هرمون الاستروجين منخفضة جدًا لدعم نمو العظام.

لا تدخن .

تأكد من أن تمارينك تتضمن تمارين حمل الأثقال:



يمكن أن تحمي تمارين حمل الوزن المنتظمة مثل المشي أو الرقص أو التمارين الهوائية المتدرجة عظامك، قم أيضًا بتضمين تمارين القوة كجزء من روتين التمرين.

تحدث مع طبيبك حول عوامل الخطر الخاصة بك:



يمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية (مثل الداء البطني) وبعض الأدوية (المنشطات وغيرها) من فرص الإصابة بهشاشة العظام، من المهم التحدث مع طبيبك لتطوير استراتيجية وقائية تأخذ في الاعتبار هذه العوامل.