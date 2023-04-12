وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.



واقتحم 788 مستوطنا، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد وحتى نهاية رمضان، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها منظمات استيطانية، ارتفع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال "الفصح" اليهودي هذا العام بنسبة تزيد عن 60%، مقارنة بعدد المقتحمين في العام الماضي.