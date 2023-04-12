اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة معتمر من بنى سويف أثناء أدائه مناسك العمرة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:36 ص
وفاة معتمر من بنى سويف أثناء أدائه مناسك العمرة المتوفى
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفى مُعتمر، عمره مائة عام، من أبناء قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، أنفاسه الأخيرة، أثناء اداءه مناسك عُمرة شهر رمضان المُبارك، بالأراضي السعودية خلال الساعات الماضية.
 
وشهدت قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف حالة من الحزن الشديد بعد ورود نبأ  وفاة محجوب طه شعبان، والذي يبلغ عمره مائة عام، في مكة المكرمة، أثناء أدائه مناسك العمرة، وهو صائم.
 
وقال سلامة سليمان أحد اهالى القرية أن الشيخ محجوب طه يبلغ من العمر نحو 100 عام وكان دائم الصلاة فى المسجد فى جميع الصلوات مشيرا إلى أنه لم يترك اى مناسبة أو جنازة داخل القرية الا ويحضرها.
 
واضاف سلامة سليمان أن الشيخ محجوب طه ذهب لأداء مناسك العمرة فى السعودية إلا أنه توفى داخل الأراضى السعودية وتم أداء صلاة الجنازة عليه .
 
 


 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

وفاة معتمر

وفاة معتمر بالسعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة