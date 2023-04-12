وفاة معتمر من بنى سويف أثناء أدائه مناسك العمرة

بنى سويف هانى فتحى

توفى مُعتمر، عمره مائة عام، من أبناء قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف ، أنفاسه الأخيرة، أثناء اداءه مناسك عُمرة شهر رمضان المُبارك، بالأراضي السعودية خلال الساعات الماضية.

وشهدت قرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف حالة من الحزن الشديد بعد ورود نبأ وفاة محجوب طه شعبان، والذي يبلغ عمره مائة عام، في مكة المكرمة، أثناء أدائه مناسك العمرة، وهو صائم.

وقال سلامة سليمان أحد اهالى القرية أن الشيخ محجوب طه يبلغ من العمر نحو 100 عام وكان دائم الصلاة فى المسجد فى جميع الصلوات مشيرا إلى أنه لم يترك اى مناسبة أو جنازة داخل القرية الا ويحضرها.