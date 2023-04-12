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وزير الخارجية يزور أنقرة غدا بدعوة من نظيره التركى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:16 ص
وزير الخارجية يزور أنقرة غدا بدعوة من نظيره التركى سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه يوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائياً مغلقاً فور وصول سامح شكرى إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

 


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