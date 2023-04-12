اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:50 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الصناعة التونسية: تعزيز مجالات التعاون مع اليابان في مختلف القطاعات

الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:00 ص
وزيرة الصناعة التونسية: تعزيز مجالات التعاون مع اليابان في مختلف القطاعات تونس
ا ش ا

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أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي المتميز مع اليابان، والسعي إلى توسع الاستثمارات اليابانية خاصة في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة، الثلاثاء، مع سفير اليابان في تونس Takeshi Osuga، والذي تم خلاله التطرق إلى مخرجات تظاهرة تيكاد 8 ومشروعات التعاون المشتركة.
 
وثمنت الوزيرة جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) التي تتعامل مع وحدة التصرف في الجودة والإنتاجية بالوزارة في إطار التعاون الفني التونسي الياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية بالإضافة إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية.
 
من جانبه، أكد السفير الياباني، حرص بلاده على متابعة مخرجات تظاهرة تيكاد 8، وبحث آفاق التعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

تونس

الصناعة التونسية

اليابان

اخبار تونس



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