واشنطن: نفذنا غارة يوم 8 أبريل شرق سوريا وضبطنا 3 متعاونين مع داعش

كتب محمد جمال

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارة يوم 8 أبريل شرق سوريا وضبط 3 متعاونين مع داعش، بحسب شبكة العربية.

يذكرأن، دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل أحد أكبر القواعد الأمريكية فى ريف محافظة دير الزور يوم الاثنين الماضى شرقى سوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.

فيما قالت المرصد السورى، إن قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة حقل "كونيكو" للغاز تسقط طائرة مسيرة بريف دير الزور الشرقي.