وسائل إعلام سورية: قاعدة أمريكية تتعرض لقصف صاروخى شرقى دير الزور

كتب محمد جمال

أعلنت وسائل إعلام سورية أن قاعدة أمريكية تتعرض لقصف صاروخى شرقى دير الزور، بحسب سكاى نيوز.

وأكدت شبكة روسيا اليوم أن قاعدة أمريكية فى سوريا تم استهدافها بـ15 صاروخا، وأن هناك قصف متبادل بين القوات الأمريكية ومصدر إطلاق الصواريخ غرب نهر الفرات.

يذكرأن، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا، بحسب سكاى نيوز.