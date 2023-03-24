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وسائل إعلام سورية: قاعدة أمريكية تتعرض لقصف صاروخى شرقى دير الزور

الجمعة، 24 مارس 2023 11:01 م
وسائل إعلام سورية: قاعدة أمريكية تتعرض لقصف صاروخى شرقى دير الزور قصف - أرشيفية
كتب محمد جمال

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وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.
 
وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكى أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وتابعت أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وذكرت أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخى حتى الآن.
 

 


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دير الزور

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