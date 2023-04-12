نيويورك تُعين كاثلين كورادى كأول مسئولة لمكافحة الفئران فى الولاية

كتب محمد جمال

أعلن إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك، اليومن الأربعاء، تعيين كاثلين كورادى، وهى موظفة سابقة فى وزارة التعليم، لتكون أول مسئولة بسلطات واسعة لمكافحة الفئران فى نيويورك ضمن جهوده لمكافحة تزايد أعداد القوارض، حسبما أفادت رويترز.

وقالت كورادى فى مؤتمر صحفى “سترون الكثير منى وسترون عددا أقل بكثير من الجرذان… لقد جاء من سيغير الأوضاع”.

كورادى هى معلمة سابقة وليست جديدة على محاربة الفئران، فقد أشرفت من قبل على جهود التصدي لها في المدارس العامة بالمدينة.

وتشير بيانات لمدينة نيويورك إلى أن ظهور الجرذان تزايد فى السنوات القليلة الماضية، ويقول بعض المسؤولين إن انتشار تناول الطعام على الأرصفة نتيجة جائحة كورونا التي تسببت فى إغلاق مطاعم المدينة فاقم المشكلة.

ومن غير المعلوم عدد الجرذان فى المدينة، وقدّرت دراسة فى عام 2014 عددها بنحو مليونين، أو بمعدل واحد لكل أربعة من السكان.