وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المتسلقين سقطوا صباح اليوم أثناء تحركهم باتجاه مخيمهم الأول على الجبل، مضيفة أن طائرة مروحية تحاول تحديد موقعهم فيما تستمر أيضا عمليات البحث سيرا على الأقدام.



وأوضحت الشبكة أن المتسلقين ينتمون لجماعة "شيربا" وهم من الجماعات الأصلية بجبال "التبت" التى تعمل بمجال تقديم المساعدة والدعم لمتسلقي جبل "إيفرست" من الأجانب.



يشار إلى أن المئات من المتسلقين الأجانب ومئات آخرين من المرشدين والمساعدين النيباليين يحاولون تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا خلال موسم التسلق الرئيسي الذي يستمر من مارس إلى مايو.