اليوم السابع
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ننشر جداول امتحانات نهاية العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع بالجيزة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:57 م
ننشر جداول امتحانات نهاية العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع بالجيزة جداول امتحانات نهاية العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى الدور الأول "أخر العام" للعام الدراسي 2022/2023 " خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية".

وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة سوف تنطلق امتحانات خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية للمراحل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثانوي العام بداية من السبت 29 أبريل حتي يوم الأربعاء 3 مايو 2023.

وجاءت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمواد "خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية " الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2022 /2023 بتعليم الجيزة، على النحو التالي:

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امتحانات

تعليم الجيزة

الشهادة الإعدادية

مواد خارج المجموع

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الثانوية العامة

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