الرعاية الصحية بالأقصر تفحص 100 مواطن وتقدم علاج لـ50 آخرين .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر ، فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك، ففى مدينة إسنا تم فحص 100 مواطن والكشف عليهم، وتقديم العلاج لـ50 آخرين، وجارى مواصلة الحملات طوال شهر رمضان المبارك.

وضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، قامت وحدة طب أسرة حى القرية، بجولة تفقدية إلى المنازل والشوارع والدواوين لصرف العلاج وفحص أصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر فى شهر رمضان، وقياس ضغط وقياس السكر، وذلك تحت رعاية مدير وحدة طب الأسرة القرية الدكتور أحمد بدوى، والدكتورة مريم عبدالباسط أبو الخل مدير رضا المنتفعين بالوحدة، والدكتور محمد عبدالله طب أسرة بالوحدة، والدكتور جلال التهامى العيلى من طب أسرة الوحدة، وتم توزيع أدوية 50 مريض وتم الكشف على 100 مريض ومريضه بعد سن 60 سنة.

وخلال الفعاليات تجوب الفرق الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الأربع "المنازل"، لتقديم الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية المزمنة، إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحى للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة طوال الشهر الكريم، حيث تأتى المبادرة بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال شهر رمضان المبارك، لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، والحفاظ على صحتهم.