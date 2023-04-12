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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران دولية من 5 دول أوروبية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:24 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 13 رحلة طيران دولية من 5 دول أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 13 رحلة طيران من 5 دول أوربية ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من  السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.

وتبين من جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من 5 دول منها رحلتين من العاصمة التشيكية براغ، و3 رحلات من المطارات الإيطالية، ورحلة من سويسرا، و6 رحلات من المانيا، ورحلة من النمسا.
 
وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى أن الرحلات الوافدة تصل أغلبها من 11 دولة  أوربية، وهى التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يصل الألاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.
 



 


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