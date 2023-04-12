مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى مندوب مبيعات مصرعه، وأصيب 4 أشخاص، فى 3 حوادث بالطريق الصحراوى الغربى أمام مراكز بنى مزار ومغاغة والمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 2894 ه و ج ، نقل، 1829 س ع ف، نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام تمركز إسعاف قرية البهنسا في مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع ضياء الدين علي أحمد 21 عاما، مندوب مبيعات، يقيم في محافظة الإسكندرية، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي ببني مزار، تحت تصرف النيابة.

كما تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي شمال كوبري برطباط في مركز مغاغة.

بالانتقال الأجهزة الامنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عنتر 50 عاما، وأبنه عبد الرحمن 17 عاما، وهاني محمد محمود 44 عاما، يقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات والأول مصاب بغيبوبة تامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام السيارة رقع 4762 ن ج ر، ربع نقل بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مجلس قروي طوح الخيل في مركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد ناصر 21 عاما، فلاح، أحمد إبراهيم 22 عاما، فلاح، يقيمان في مركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.