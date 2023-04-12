مصرع طالبة فى حريق بمنزل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طالبة بالصف الثانى الثانوى، تقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج مصرعها على إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم فى حريق نشب بمنزل والدتها بدائرة المركز بسبب حدوث ماس كهربائى من توصيلات عشوائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمنزل من طابق واحد بدائرة مركز شرطة دار السلام ووجود متوفية تم الدفع بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزل بناحية عرب الصبحة دائرة مركز دار السلام حيث تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعوة صفاء م أ 35 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة ابنة مالكة المنزل المدعوة رحاب أ م أ 18 سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى إثر إصابتها "بحروق متفرقة بالجسم " أثناء مشاركتها فى إخماد النيران، وبسؤال مالكة المنزل المذكورة بمضمون ما تقدم، أرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.