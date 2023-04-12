مصرع شخص تحت عجلات القطار بمحطة الخطارة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه، تحت عجلات القطار بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى محمد سراج أبازيد، 40 سنة، وذلك تحت عجلات القطار بمحطة الخطارة بقرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت شهدت البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حادث خروج قطار ديكوفيل "قطار القصب" عن مساره دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث خروج قطار ديكوفيل "قطار قصب" مخصص لحمل كميات من محصول قصب السكر لنقلها من الأراضى الزراعية وتوريدها لمصنع سكر إدفو، وفى نطاق البصيلية بمركز إدفو خرجت بعض العربات عن مسارها، ولم يسفر الحادث، عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.