مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه متأثرا بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق شبشير - القرشية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق القرشية شبشير.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى " ا. وا" 21 سنة، تم نقل الجثة للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.