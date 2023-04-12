مشروعات جديدة تدعم طاقات تكرير البترول فى مصر.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

غيرت الرؤية المستقبلية التى انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 لتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة الشكل والأداء فى مصافى التكرير وزادت من قدراتها الإنتاجية،حيث حققت صناعة التكرير المصرية خلال السنوات الأخيرة نتائج غير مسبوقة،كما يتم حالياً العمل بعدد من مشروعات التكرير على رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافى التكرير بالسويس والأسكندرية وغيرها بالتوازى مع الاستمرار فى تحسين معدلات الأداء وتحقيق التشغيل الآمن وتطوير نظم العمل بما يحافظ على تحقيق القيمة المضافة لهذه المصافى والاستمرار في تأمين إمدادات المنتجات البترولية،وأيضا ما تم إنجازه من تطوير فى منظومة عمل مصافى التكرير من خلال اللجنة العليا للمشروعات وربط هذه المصافى بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتتضمن المشروعات الجديدة والتى تدعم طاقات تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية واسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار، وتشمل تلك المشروعات الاتى ..

استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5 ، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً ، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية فى مايو 2022.

مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط ، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 9ر2 مليار دولار.