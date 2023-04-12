وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن سوليفان أشاد خلال الاتصال بالتقدم الذي أحرز خلال العام الماضي في النزاع باليمن بموجب هدنة بوساطة أممية.

وأعاد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي الثابت بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.