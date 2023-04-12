مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن هبوط المستكشف" راشد " 25 أبريل الجارى

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم /الأربعاء/ أنه تم تحديد موعد هبوط المستكشف راشد، الذي يتواجد حاليًا في مدار القمر على متن المركبة "هاكوتو - آر"، على سطح القمر في 25 أبريل الجاري.



وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن هذا الموعد قابل للتغيُّر بحسب عمليات المهمة، وقد جرى تحديد مواعيد بديلة في 26 أبريل، و1، و3 مايو.. ويدور المستكشف راشد حاليًا حول القمر على ارتفاع يبلغ حوالي 100 كيلومتر من الحضيض القمري، وعلى بُعد 2,300 كيلومتر تقريبًا من المدار الأوج.



وتعرف أقرب نقطة في المدار إلى القمر باسم "الحضيض"، فيما يُطلق على أبعد نقطة في المدار إلى القمر اسم "الأوج".



وأضاف أنه في يوم 25 أبريل، ستقوم مركبة الهبوط التي تحمل المستكشف راشد بعدة مناورات للتحكم في المدار؛ من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط ، حيث سيتم الإطلاق تزامنا مع نظام الدفع الرئيسى بالمستكشف للتباطؤ من المدار باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة مسبقًا، كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويُقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في منطقة "مارى فريجوريس"، وتحديدًا منطقة "فوهة أطلس" كموقع هبوط رئيسى.



يذكر أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر هو أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، الهادف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.