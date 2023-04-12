محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب بقوص لمخالفته التعليمات

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مصادرة جرار زراعي بمركز قوص لمخالفته القواعد المنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال موسم الحصاد، حيث تم ضبط الجرار يسحب ثلاث مقطورات محملة بالقصب، ما يتسبب في وقوع حوادث علي الطرق، ويعرض سلامة المواطنين للخطر، جاء ذلك خلال جولته بمدينة قوص لمتابعة بدء موسم توريد القمح.

وقال محافظ قنا، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مسئولي مصانع السكر، ومسئولي المرور، خلال الفترة الماضية، وتم وضع مجموعة من القواعد المنظمة لسير جرارات القصب علي الطرق السريعة للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومن بينها عدم سحب أكثر من مقطورتيّ قصب، مشيرا إلى أن إدارات مصانع السكر الثلاثة أخطرت أصحاب جرارات نقل القصب بضرورة الالتزام بتلك القواعد ، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية صد من يخالف ذلك.

ووجه الداودى، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وإدارة المرور، بتحرير محضر للسائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا عدم التهاون مع أى مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.