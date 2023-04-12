محافظ جنوب سيناء: تكريم حفظة القرآن من أبناء المحافظة فى ذكرى ليلة القدر

جنوب سيناء: ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، الشيخ السيد يوسف غيط مدير عام مديرية الاوقاف بالمحافظه، وذلك بشأن الاعداد لتكريم حفظة القران الكريم من ابناء المحافظة ، في اطار المسابقة المشتركة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف .

حيث قرر المحافظ تكريمهم في ذكرى ليلة القدر في احتفالية تقام بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، عقب صلاة التراويح، وسيتم التكريم بشهادات تقديرية ومكافأة مالية لتحفيزهم على الحفظ.

وجاءت أسماء المكرمين ياسر حافظ عبد الرحمن محمد القرآن الكريم كاملا

قمر ابو زيد قاسم القران الكريم كاملا

عبير صابرين المتولي العيسوي القران الكريم كاملا

نهى ضياء الدين ابراهيم القران الكريم كاملا

ناصر محمد رمضان القران الكريم كاملا

أروى السيد محمود شرف نصف القرآن الكريم

مريم عادل حامد علي نصف القرآن الكريم

عبد الرحمن بسام محمد نصف القرآن الكريم

أما بالنسبة لحفظ 10 اجزاء من القران فهم ساره ممدوح عبد الخالق

اروى صلاح حسين علي.

وبالنسبة لحفظ سبعة اجزاء من القران الكريم هم عبد الحليم محمود عبد الرحيم

محمد عشري محمد عبد الهادي

مازن ابراهيم نبيل

كما قرر المحافظ تكريم فريق العمل لدورهم البارز ومجهوداتهم في مجال الدعوة وهم الشيخ السيد يوسف السيد غيث مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة

الشيخ ابراهيم احمد علي مدير الدعوة بالمحافظة

الشيخ حسين محمود محمد مدير شئون القرآن بالمحافظة

وسيتم التكريمي لحفظة القرآن الكريم بأهدائهم شهادات تقديرية ومكافأة مالية وذلك ليلة القدر عقب صلاة العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.