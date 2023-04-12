محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجى التفصيلى لمدينة بورفؤاد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، موضحاً أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار إلي أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، موضحاً أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد، تم التوافق عليه بعد التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المختصة بالمحافظة وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا على تعديل المخطط الاستراتيجي وإعداد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد.