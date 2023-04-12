اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجى التفصيلى لمدينة بورفؤاد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:44 م
محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجى التفصيلى لمدينة بورفؤاد جانب من اعتماد المخطط
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدينة. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، موضحاً أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية. 
 
وأشار إلي أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، موضحاً أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
 
ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد، تم التوافق عليه بعد  التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المختصة بالمحافظة وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا على تعديل المخطط الاستراتيجي وإعداد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مدينة بورفؤاد



الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد: جهود مكثفة من الأحياء ومدينة بورفؤاد لرفع آثار الأمطار

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:56 ص

أمطار غزيرة ورياح وبرق بشكل مفاجئ في محافظة بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:37 م

ميدان الشهداء وحديقة فريال قبلة الزائرين لمحافظة بورسعيد خلال رحلات اليوم الواحد.. "الشهداء" افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. و"فريال" تُحاكي افتتاح قناة السويس.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:00 م

محافظ بورسعيد: بدء موسم حصاد محصول القمح وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة