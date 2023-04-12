اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:56 م
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محافظ المنوفية يتابع شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:28 م
محافظ المنوفية يتابع شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن جانب من عمليات شفط المياه
المنوفية - محمد فتحى

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي مدار الساعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن والاحياء، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى في الشارع والتعامل الفورى مع تجمعات الامطار والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.
 
حيث شهدت مراكز ومدن المحافظة موجة من الامطار منذ أمس وحتي اليوم وقام رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري والتواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.
 
كما وجه محافظ المنوفية بالمتابعة على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ، مؤكداً على استمرار تواصل غرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها.

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