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إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:19 م
إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث تصادم -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من نزلة الباجور على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من نزلة الباجور على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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