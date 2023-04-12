إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من نزلة الباجور على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.