محافظ الفيوم يتابع إجراءات استلام مشروعات "حياة كريمة"

الفيوم – رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، اليوم، الأربعاء، اجتماعا بديوان عام محافظة الفيوم، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزى إطسا، ويوسف الصديق، التى انتهت أعمالها الإنشائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وسرعة توصيل المرافق إليها للعمل على تسليمها.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس روبى محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وآخرين.

وتناول الاجتماع، متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، مع تحديد المشروعات التى انتهت أعمالها، لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة، خاصةً المجمعات الخدمية، ومناقشة بعض الملاحظات التى رصدها مسؤولو دار الهندسة، التى تعيق عملية الاستلام لبعض المشروعات، لتلافيها، وسرعة توصيل المرافق لها، لإنهاء أعمالها فى مواعيدها المقررة.