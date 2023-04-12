محافظ الغربية يهنئ مديرية التعليم بالفوز بالدورة الرمضانية على مستوى الجمهورية

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التهنئة إلى مديرية التربية والتعليم عقب فوز فريق طلاب المديرية بالدورة الرمضانية 2023، التي نظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه المحافظ التهنئة للمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ولفريق العمل بالمديرية، لما يقوم به تعليم الغربية من إنجازات وتحقيق البطولات في الأنشطة المختلفة، موجها الدعوة للفريق الفائز للحضور للمحافظة لتكريمهم.

والجدير بالذكر أن المباراة النهائية أقيمت على المركزين الأول والثاني بين فريقي كرة القدم لمديريتي التربية والتعليم بالقليوبية والغربية، حيث فاز فريق الغربية بالبطولة التي ضمت مشاركة 20 محافظة، حيث تمت إقامة قرعة كرة القدم يوم السبت الموافق 8 إبريل بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، تلاها تصفيات الدورة، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات شملت كل مجموعة عدد (5) محافظات جاء في المجموعة الأولى كل من فرق محافظات (الغربية، والقاهرة، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد)، وشملت المجموعة الثانية محافظات (الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والبحيرة، والإسماعيلية)، وتضمنت المجموعة الثالثة محافظات (المنوفية، وشمال سيناء، وبني سويف ، والفيوم، والدقهلية)، وتضمنت المجموعة الرابعة محافظات(كفر الشيخ، والجيزة ، والإسكندرية، القليوبية، والمنيا).