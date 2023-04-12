محافظ أسوان: 250 طفلاً مصابون بأمراض التمثيل الغذائى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بأن هناك 250 طفلاً على مستوى محافظة أسوان، مصابون بأمراض التمثيل الغذائى، وجارى العمل على إعادة تأهيلهم والحد من الإعاقة وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على التعامل مع تحديات الحياة اليومية، بجانب تخفيف الأعباء المالية والضغط المعيشى والنفسى عن الأسر.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه أعطى توجيهاته بتشكيل مجموعة عمل تضم المختصين من الصحة والتضامن الاجتماعى والتموين لدراسة تنفيذ مشروع الدعم للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائى من أجل علاج الأطفال المصابين.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية المبادرة الرئاسية فى الوقاية المبكرة من الأمراض، وخاصة الوراثية بما يساهم فى حماية الأجيال القادمة من تداعيات ومخاطر هذه الأمراض، ومنها أمراض التمثيل الغذائى "البكيو"، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج للحماية من مضاعفات الأمراض.

وأشار إلى أن الدراسة تستهدف توفير الغذاء التكميلى الخاص بهؤلاء الأطفال وذلك بإنشاء مخبز ومطبخ تعليمى خاص بمرضى الفنيل كيتون يوريا وحساسية الألبان، بجانب تأمين التحاليل والمتابعة اللازمة لهم عن طريق التواصل بين التأمين الصحى والمعامل المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى دعم الأسر وذويهم نفسياً ومعنوياً، فضلاً عن نشر التوعية المجتمعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية والعلاج ، وكذا إعادة دمج المصابين فى المجتمع والمدارس.

وكان محافظ أسوان، اجتمع مع فريق عمل الأطباء المختصين بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة نهى درويش مديرة التحاليل.