محافظ أسوان يتفقد صوامع ومطاحن القمح.. ويؤكد: تسهيلات للمزارعين والشركات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، مطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجزيرة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الشحنات والكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى، رافقه خلالها المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، والمهندسة أمانى خضير مدير عام الزراعة.

واستعرض يسرى عباس، مدير المطاحن، وأعضاء لجنة الاستلام، مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان 6 آلاف طن، بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين، ثم إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المخابز والمواطنين، للاطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة من خلال بيان عملى لقياس الجودة والنقاوة.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر.

ووجه، بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.



جانب من الجولة



جولة المحافظ بالمطحن



محافظ أسوان خلال الجولة



محافظ أسوان يطمئن على جودة القمح



محافظ أسوان يفحص القمح



