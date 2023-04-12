محافظ أسوان: لن نسمح بانخفاض معدلات تنفيذ البنية التحتية بـ"حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أنه لن يسمح بأى انخفاض لمعدلات التنفيذ فى قطاعات البنية التحتية والخدمات المشرفة على مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وسيتم استبعاد أى مسئول من هذه الجهات والقطاعات فى حالة تدنى نسب التنفيذ عندها، محذراً بأنه فى حالة استمرار المقاولين والشركات المنفذة المتقاعسة سيتم محاسبة المسئولين عن الجهات المشرفة عليها، كما أنه لن يتم السماح بتصدير أى مبررات أو حجج غير مقنعة فى حالة التقصير.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب اللواء أحمد الحفناوى ممثل الجهاز المركزى للتعمير، وممثلى لجنة دار الهندسة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية، بمراكز إدفو كوم أمبو نصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعاً تم الانتهاء منها، فيما يجرى العمل بـ 990 مشروعًا آخرين.

وبالتوازى تم إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية توابع، و380 نجعًا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعًا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة وطبقاً لمواصفات عالية، للقضاء على أى معاناة مستقبلياً، على أن يتواكب مع ذلك المرور الميدانى للمسئولين ولجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة للوقوف على نقاط القوة والضعف، ورصد أى ملاحظات أولاً بأول، والعمل على سرعة تلافيها.

وشدد على أنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها، لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.