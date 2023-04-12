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مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:12 م
مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

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