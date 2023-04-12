مجلس الذهب العالمى: 32 طن ذهب تدفقت لصناديق الاستثمار خلال مارس 2023

كتب إسلام سعيد

أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري عن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، ليشير إلى دخول تدفقات بمقدار 32 طن ذهب تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار قد تدفقت إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

وأظهرت البيانات الإقليمية إن الصناديق التي تتخذ من أمريكا الشمالية مقراً لها شهدت تدفقات قدرها 12 طناً الشهر الماضي بقيمة 806 ملايين دولار. في الوقت نفسه شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات داخلية بمقدار 18 طنًا بقيمة 927 مليون دولار. وشهد الصناديق الأسيوية تدفقات داخلية بمقدار 3 أطنان بقيمة 203 مليون دولار.

بالرغم من التحول الإيجابي الحاد في أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في مارس، إلا أنه لم يكن كافياً لمحو البداية الضعيفة للعام، فقد أشار مجلس الذهب العالمي أن سوق صناديق الاستثمار قد شهد تدفقات خارجة من سوق الصناديق بمقدار 28.7 طن بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 وذلك للربع الرابع على التوالي من صافي التدفقات الخارجة.

كما أشار مجلس الذهب العالمي أيضاً أن الهند قد اشترت 3.5 طن من سبائك الذهب خلال شهر مارس ليرفع إجمالي مشترياتها خلال الربع الأول إلى 7.3 طن بعد مشتريات أخرى من الذهب في فبراير الماضي بمقدار 3.8 طن، ويصل احتياطات البنك المركزي الهندي من الذهب الآن إلى 794.6 طن من الذهب.

خلال عام 2022 أضاف البنك المركزي الهندي لاحتياطيه من الذهب 33 طن بانخفاض بنسبة 57% عن عام 2021، عكس البنوك المركزية في الصين وتركيا التي عززت مشترياتها من الذهب مما أدى إلى مستويات قياسية جديدة من الذهب المشتراة في عام 2022.

قال مجلس الذهب العالمي إن سوق الذهب يواصل تلقي الدعم من البنوك المركزية، حيث يمثل شهري يناير وفبراير أقوى بداية للعام منذ 2010 على الأقل. حيث ارتفعت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 52 طنا في فبراير، لترتفع للشهر الحادي عشر على التوالي. منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 125 طناً.