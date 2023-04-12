"كهرباء الإسكندرية": اتخذنا عدة آليات لخفض عدد مرات وزمن انقطاع التيار

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم وضع آليات عمل بالشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و جودة التغذية الكهربائية بجميع المناطق التابعة للشركة، موكدا أن الموازنة التخطيطية تستهدف تطوير الشبكة بقيمة 794 مليون جنيه.

وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه من بين آليات تحسين جودة التغذية الكهربائية هو خفض عدد مرات الانقطاع وزمن انقطاع التيار عن طريق :

1 – تطوير مراكز التحكم ( غرب – الإشرافى )

2 – تنفيذ خطط الإحلال والتوسعات لشبكة الجهد المتوسط .

3 – التوسع فى إستخدام اللوحات الحلقية بدلا من البارات العادية .

4 – تغيير وصلات المشتركين المتهالكة بالعقارات القديمة .

5 – استخدام أحدث برامج دراسة أحمال ومكونات الشبكة لتحديد الأماكن المثلى لوضع اللوحات الحلقية الآلية والتى يتم التحكم فيها من خلال مراكز التحكم لتحقيق أفضل مؤشرات ممكنة لجودة التغذية الكهربائية .

6 – استبدال أجهزة الوقاية الخاصة بجميع الموزعات ضمن تطوير مراكز التحكم بأجهزة حديثة تدعم بروتوكولات الإتصالات الحديثة لربط الخلايا بأجهزة الوحدات الطرفية الخاصة بمراكز التحكم .

7 – التوسع في استخدام أجهزة تحديد الأعطال الذكية ( SFPI ) Smart Fault Passage Indicator لسرعة تحديد الأعطال وتقليل زمن الإنقطاع.

8 – التوسع فى استبدال العدادات العادية بعدادات ذكية وربط منظومة قراءة العدادات بمراكز التحكم الحديثة .

9 – التوسع فى رفع جميع مكونات الشبكة على نظام المعلومات الجغرافى ( GIS ) وربطها مع مراكز التحكم الحديثة .

10 –استكمال تكويد مهمات الشبكة للجهد المتوسط والمنخفض وربطها بنظام GIS .