وقال ترودو، وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، إن "الهجوم الذي تبنته "نو نيم" (بلا اسم) في رسالة على تطبيق تليجرام، أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميكال وترودو في تورنتو".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودا أو قادة أوكرانيين، ليست أمرا نادرا، مشيرا إلى أن "التوقيت ليس مفاجئًا.

وصرحت روبين هوكو المتحدثة باسم مركز أمن الاتصالات أنه ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضد الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات، وأن هذه الحوادث تلفت الانتباه لكن تأثيرها ضئيل جدا على الأنظمة المعنية.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني الذي سيزور واشنطن قريبا، انتهاء المفاوضات التي تهدف إلى تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتسليم شحنات جديدة من الأسلحة والذخيرة الكندية إلى أوكرانيا، إلى جانب اتفاق مع شركة "كاميكو" الكندية لتزويد أوكرانيا بالوقود النووي حتى 2035.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال وصل، إلى كندا أمس لبحث مستجدات الأوضاع في ساحة المعركة مع نظيره الكندي جاستن ترودو.

