عاصفة ترابية ونشاط للرياح فى محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد محافظة البحر الأحمر ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطا كبيرا للرياح المحملة بالاتربة على الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية، ورياح شديدة داخل المدن المختلفة .

كما تصاحب سرعة الرياح التى ضربت المحافظة منذ الساعات الأولى منذ الصباح، سرعة لامواج البحر الأحمر مع ارتفاعها في المياه المفتوحة والعميقة، مع عمل الموانئ البحرية بشكل طبيعي حتى الأن دون تأثير .

من جانبها كانت أ فادت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن احتمالية سقوط امطار علي طريق (الغردقة - القاهرة)، مع زيادة في سرعة ونشاط الرياح .