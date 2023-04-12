اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عاصفة ترابية ونشاط للرياح فى محافظة البحر الأحمر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:17 ص
عاصفة ترابية ونشاط للرياح فى محافظة البحر الأحمر أمواج البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تشهد محافظة البحر الأحمر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطا كبيرا للرياح المحملة بالاتربة على الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية، ورياح شديدة داخل المدن المختلفة . 
 
كما تصاحب سرعة الرياح التى ضربت المحافظة منذ الساعات الأولى منذ الصباح، سرعة لامواج البحر الأحمر مع ارتفاعها في المياه المفتوحة والعميقة، مع عمل الموانئ البحرية بشكل طبيعي حتى الأن دون تأثير  . 
 
من جانبها كانت أفادت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن احتمالية سقوط امطار علي طريق (الغردقة - القاهرة)، مع زيادة في سرعة ونشاط الرياح .
 
وأكدت علي المسافرين بالطرق الخارجية وبين المدن يتوخى الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور علي الطرقات المختلفة .
 
 


 

 


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