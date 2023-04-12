اليوم السابع
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طلاب البرامج المميزة بـ آداب طنطا يؤدون امتحانات الميدتيرم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:20 م
طلاب البرامج المميزة بـ آداب طنطا يؤدون امتحانات الميدتيرم جانب من الامتحانات
الغربية مصطفى عادل

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تففدت الدكتورة تفيده محمد عبد الجواد وكيل كلية الآداب جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب سير امتحانات الميدتيرم للبرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة، بحضور الدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج المميزة بكلية الآداب ومنسقى البرامج المميزة بكلية الآداب والدكتور محمد جمال قناوى أمين الكلية.

وأشادت الدكتورة تفيدة عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالإجراءات المتبعة فى تسيير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لجميع الطلاب والطالبات بكل سهولة ويسر من إدارة شؤون الطلاب والتعليم وجميع الملاحظين على اللجان داخل الامتحانات.

جدير بالذكر، أن الامتحانات الميد تيرم تجرى لـ 6 برامج مميزة برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج علم النفس الاكلينيكى، وبرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، وبرنامج تقنية المكتبات والمعلومات IT، وبرنامج الدراسات العبرية، وبرنامج علم الاجتماع وقضايا الأسرة.


 

الطلاب يؤدون امتحانات الميدتيرم
الطلاب يؤدون امتحانات الميدتيرم

 

امتحانات الميدتيرم بكلية الاداب
امتحانات الميدتيرم بكلية الاداب

 


 


جامعة طنطا

آداب طنطا

امتحانات آداب طنطا

امتحانات الميدتيرم

رئيس جامعة طنطا



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