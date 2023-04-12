اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:51 م
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طقس المنيا: انخفاض درجات الحرارة وظهور متقطع للشمس

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:02 م
طقس المنيا: انخفاض درجات الحرارة وظهور متقطع للشمس طقس المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا منذ ليلة أمس طقسا غير مستقر، وانخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير وظهور متقطع للشمس منذ صباح اليوم، فيما شهدت المحافظة ليلة أمس انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، والتى أعادت أجواء فصل الشتاء من جديد للذهان لدرجة أن الكثير من المواطنين عاد امس لارتداء الملابس الشتوية لحين تحسن الطقس.

وكانت محافظة المنيا المنيا قد استعدت لاستقبال أى متغيرات جوية من خلال التدريبات وتطهير مخرات السيول والمتابعة المستمرة لمخرات السيول فى مراكز المحافظة المختلفة وتطهيرها بشكل دائم.

وفى سياق آخر أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالطرق الرئيسية والقري التابعة للمركز.

وأضاف "فايز" ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لمختلف فئات المواطنين.

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