طقس المنيا: انخفاض درجات الحرارة وظهور متقطع للشمس

تشهد محافظة المنيا منذ ليلة أمس طقسا غير مستقر، وانخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير وظهور متقطع للشمس منذ صباح اليوم، فيما شهدت المحافظة ليلة أمس انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، والتى أعادت أجواء فصل الشتاء من جديد للذهان لدرجة أن الكثير من المواطنين عاد امس لارتداء الملابس الشتوية لحين تحسن الطقس.

وكانت محافظة المنيا المنيا قد استعدت لاستقبال أى متغيرات جوية من خلال التدريبات وتطهير مخرات السيول والمتابعة المستمرة لمخرات السيول فى مراكز المحافظة المختلفة وتطهيرها بشكل دائم.