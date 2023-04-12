اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:31 م
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ضبط 16.5 طن رنجة ولحوم فاسدة خلال حملات رقابية على أسواق البحيرة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 08:32 م
ضبط 16.5 طن رنجة ولحوم فاسدة خلال حملات رقابية على أسواق البحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور أشرف محيى الدين حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين قبيل عيد شم النسيم.

 

 حيث تم المرور على محلات الجزارة وثلاجات حفظ المواد الغذائية وأماكن تجهيز الأسماك المملحة وسيارات بيع السلع الغذائية وذلك.

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 11500 كيلو رنجة و5000 كيلو أسماك ماكريل، وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بكفر الدوار 

 

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كبده ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بدمنهور.

 

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

 


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