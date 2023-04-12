ضبط سيارة محملة بـ25 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات الرقابية بمركز دمنهور عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم محملين على سيارة نصف نقل قبل تهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لعدد 4 تجار تموينين وأصحاب مشروع جمعيتى لقيامهم بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

وخلال حملة مماثلة بالدلنجات تم تحرير عدد 19 محضرا متنوعا فى مجال المخابز على النحو منهاعدد 4 محاضر لمخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

وكذلك 4 مخابز قامت بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة.

كما تم ضبط مخبزين للقيام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر القانونية.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.