زى النهاردة.. محكمة الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ"خلية داعش التجمع"

زى النهاردة من سنتين يوم 12 أبريل 2021، قضت الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر وبراءة متهمين اثنين، فى اتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.