"زراعة القاهرة": بدء إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم تباعًا لطلاب الكلية

أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة أن الكلية تواصل تصحيح ورصد النتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب عبر موقع الكلية الإلكتروني واتاحتها بشكل سريع على مدار الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض أقسام الكلية بدأت في إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم ، وسيتم إعلان النتيجة تباعا بشكل سريع فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد من جانب أعضاء هيئة التدريس وإعلانها أمام الطلاب مع منح الطلاب فرصة التقدم بطلب الى استاذ المادة حالة التشكك من النتيجة الحاصل عليها.
وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة إن الكلية تشهد انتظام في المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك إضافة إلى القيام بتنظيم عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية وثقافيا بين الطلبة و العاملين اذ نظمت الكلية دورة رمضانية بمشاركة جميع العاملين وأعضاء التدريس والطلاب والإداريين بالكلية واستمرت الدورة رمضانية باقبال كثيف من المشاركين إضافة المشاركة فى دورى الجامعة على مستوى الكليات المختلفة.
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