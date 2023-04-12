زراعة أشجار خشبية ومُثمرة بحديقة الدراويش والشلال بالإسماعيلية

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الاسماعيلية أعماله في زراعة وصيانة المسطحات والميادين بالاشجار الخشبية والمثمرة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر.

و قام جهاز التطوير والتجميل تحت إشراف المهندسة تغريد أبو السعود، باستكمال أعماله بزراعة الأشجار بحديقة الشهداء، وذلك ضمن الميادين التي تم تطويرها، بينما واصل فريق آخر أعماله في زراعة حديقة الشلال، حيث بلغت أعداد الأشجار المزروعة 250 شجرة مثمرة.

وعلى جانب آخر، تم مواصلة أعمال زراعة مدخل الإسماعيلية الصحراوي، بنبات البذروميا والأشجار المثمرة من البرتقال والزيتون واليوسفي والزيتون.

كذلك تم صيانة مشاتل التجميل والرش بالعناصر الغذائية والمبيدات الحشرية حفاظًا على الزراعات و الزهور وتغذيتها استعدادا لأعياد الربيع المقبلة في مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية إمداد الحدائق والمتنزهات والميادين بكميات مناسبة من الأشجار؛ لنشر الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين بالإضافة لضمان توفير المورد المائي و الحراسة بتلك الحدائق.