رفع مياه الأمطار بشوارع السويس وبورسعيد والإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال سحب مياه الأمطار ببعض المناطق بمحافظات القناة والتى شهدت تجمعات لمياه الامطار، والذى يتم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الطوارئ بالشركة على مستوى محافظات القناة .

وشهدت مدينة الاسماعيلية سقوط أمطار غزيرة على معظم مراكز ومدن المحافظة وفى عدد من الشوارع والميادين منها الشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة ومنطقة نفق الممر والتى يتم التعامل معها بشكل فور ى وسريع بتواجد كافة المعدات والسيارات بالشركة لتحقيق السيولة المرورية، وكذلك منطقة الطريق الدائرى ، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق ، وشهد مركز ومدينة القصاصين ومركز القنطرة غرب أمطار غزيرة ويتم التعامل معها بشكل سريع وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسحب تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية بنطاق المراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة الإسماعيلية.

كما انتشرت سيارات شركة مياه القناة فى محافظتي السويس وبورسعيد لشفط مياه الأمطار، كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الاحوال الجوية وطبقا للبيانات الصادرة من هيئة الارصاد الجوية ، مشيرا الى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .



انتشار سيارات مياه القناة فى الشوارع



انتشار سيارات مياه القناة فى الشوارع



