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رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:56 ص
رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرم حفظة القرآن الكريم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كرم المستشار على أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية حفظة القرآن الكريم، والتى نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم البحرالأحمر لأبناء الأعضاء بالنادى الاجتماعى بالغردقة.

وحضر حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الشيخ هانى الأزهرى، موجه شئون القرآن بمنطقة البحرالأحمر الأزهرية، وابوالحجاج رسلان رئيس اللجنة النقابية.

وهنأ المستشار رئيس المحكمة الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدماً الشكر والتقدير لمجلس النقابة على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التى تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وفى ختام الحفل حرص أعضاء مجلس النقابة بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس المحكمة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم ودعمه للجنة النقابية.

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم

 

حفظة القرآن الكريم بالغردقة
حفظة القرآن الكريم بالغردقة

 

رئيس المحكمة يكرم احدى الفتيات من حفظة القرآن
رئيس المحكمة يكرم احدى الفتيات من حفظة القرآن

 

رئيس المحكمة يكرم حفظة القرآن الكريم
رئيس المحكمة يكرم حفظة القرآن الكريم

 


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تكريم حفظة القرآن الكريم



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