رئيس جامعة الأقصر يشارك بالمجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الجلسة الـ 70 من جلسات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث عقدت الجلسة بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وناقشت الجلسة عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما ناقشت الجلسة إنجازات و أعمال الجامعات المختلفة في ذات القطاع، وما تم الانتهاء منه بشأن مسابقة (أفضل جامعة صديقة للبيئة)، حيث تم الانتهاء من ارسال الملفات المشاركة في المسابقة، وجاري حاليا فحصها؛ لتحديد أفضل 6 جامعات.

فيما شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة أماني أشرف، مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بتنظيم حفل الإفطار، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والإجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتواجد دائماً في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التى تسهم فى خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبي الجامعة، مشدداً على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التى تقدم المثل والنموذج الإيجابي للشباب المصري، والتى تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.