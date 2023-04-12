حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى الرياض والطريق الدولى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى الرياض ورافد الطريق الدولى " كفرالشيخ بلطيم"، ثانى الحملات المكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية، ورافد الطريق الدولى، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بمشاركة مجلسى مدينتى كفر الشيخ، والرياض، والجهات المعنية.

جاءت الحملة بحضور المهندس حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمشرف عل مدينة الرياض، واللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء وائل الاشوح، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحميد فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية الأمن، ومحمد الماوى، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وجميع الإدارات المعنية بإدارة الرياض وهيئة العامة للطرق والزراعة، ورئيس قطاع طرق طنطا.

وتمكنت الحملات من إزالة عدد كبير من التعديات وتتواصل الحملات أعمالها لإزالة التعديات ، ووجه محافظ كفر الشيخ لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضى الزراعية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراضى زراعية بقرى مركز الرياض بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، اضافة لمعدات مديرية الطرق.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها فى غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما وجه محافظة كفر الشيخ، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على وحماية أملاك الدولة، والأراضى الزراعى، لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة"114"، " 0473220792".