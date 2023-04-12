جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية وتليسكوب وعدد من الأسلحة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية وتليسكوب وعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل وبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 5 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 1 طائرة لاسلكية و 10 خنجر و 10 مطاوى و 1 جهاز طبي و 12 هاتف محمول ماركات متنوعة و 9 كيبورد آبل و 36 ماكينة قص فرو أغنام و 120 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة و 1800 قطعة ملابس جديدة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 853 الف و 230 جنيه .

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى